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أول سفير للإمارات إلى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي

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أول سفير للإمارات إلى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي أول سفير للإمارات إلى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي

مصراوي Masrawy

04:45 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

قدم أول سفير للإمارات إلى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، في القدس. وأكد على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، معتبرا اتفاق إبراهام للسلام "إنجازا ثماره ستنعكس على المنطقة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وقال السفير الإماراتي لدى إسرائيل، في كلمة بعد تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين إن "اتفاق إبراهام يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين.. والاتفاق يعد إنجازا تاريخيا ثماره ستنعكس على المنطقة بأثرها".

وأضاف "أتعهد بالعمل على تقوية العلاقات الثنائية والتوجه بها نحو آفاق جديدة من التعاون لمصلحة البلدين والشعبين".

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