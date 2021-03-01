أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رويترز: توتر بين الصين وتايوان بسبب الأناناس

Print
رويترز: توتر بين الصين وتايوان بسبب الأناناس رويترز: توتر بين الصين وتايوان بسبب الأناناس

مصراوي Masrawy

04:39 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

نفت الصين اليوم الاثنين اتهامات تايوان بأن حظر الأناناس من الجزيرة يتعلق بالسياسة، قائلة إن الأمر يتعلق بالأمن البيولوجي فقط، في حرب كلامية متصاعدة زادت من التوترات القائمة، وفق ما نقلته وكالة رويترز .

تايوان توجه تهما لـ 4 من ضباطها المتقاعدين بالتجسس لفائدة الصين

وأعلنت الصين الحظر الأسبوع الماضي، وقالت إن "كائنات ضارة" يمكن أن تأتي مع الفاكهة، مما يهدد الزراعة في الصين، فيما تقول تايوان بالمقابل إنه لا عيب في أناناسها وإن بكين تستخدم الفاكهة كطريقة أخرى لإكراه الجزيرة.

وقال مكتب شؤون تايوان في الصين إن القرار "منطقي وضروري تماما"، وإن الجمارك تتحمل مسؤولية منع الأمراض التي تنقلها النباتات من دخول البلاد.

وقال إن "سلطات تايوان تعمدت تحريف القضايا الفنية وتفسيرها بشكل ضار، واغتنمت الفرصة لمهاجمة البر الرئيسي وتشويه سمعته".

وتشتهر تايوان، الجزيرة شبه الاستوائية بزرعة فواكه مزدهرة تم تطويرها عندما كانت مستعمرة يابانية، وفي العام الماضي ذهب أكثر من 90% من تصدير الأناناس إلى الصين، فيما طلبت من الشركات التايوانية إجراء عمليات شراء بالجملة والبحث عن أسواق تصدير بديلة.

وكثفت الصين ضغوطها لحمل تايوان على قبول السيادة الصينية، بما في ذلك تحليق طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بشكل منتظم بالقرب من تايوان أو في منطقة تحديد دفاعها الجوي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

شبكة عيون الإخبارية