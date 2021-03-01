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رويترز: سلطنة عمان تفرض إغلاقا تجاريا جزئيا من 4-20 مارس

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رويترز: سلطنة عمان تفرض إغلاقا تجاريا جزئيا من 4-20 مارس رويترز: سلطنة عمان تفرض إغلاقا تجاريا جزئيا من 4-20 مارس

مصراوي Masrawy

04:32 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

أعلنت سلطنة عمان أنها ستفرض إغلاقا تجاريا جزئيا في البلاد من 4 ولغاية 20 مارس، حسبما نقلت وكالة رويترز .

وأفاد التلفزيون الرسمي العماني اليوم الاثنين بأنه تقرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من الرابع وحتى العشرين من مارس في إطار إجراءات مكافحة انتشار .

وكشف مسؤول عماني، الخميس الماضي، عن إجراء السلطنة مشاورات مع دول مجلس التعاون لإصدار جواز سفر خاص بفيروس كورونا، وذلك في ظل "وضع مقلق" بشأن تفشي الجائحة في أراضي السلطنة.

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