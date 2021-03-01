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أول تغريدة للسفير الإماراتي من إسرائيل

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أول تغريدة للسفير الإماراتي من إسرائيل أول تغريدة للسفير الإماراتي من إسرائيل

مصراوي Masrawy

04:30 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

بحث السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل.

وكتب آل خاجة في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر" "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".

أكد السفير الإماراتي المعتمد لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين يعد إنجازا تاريخيا، وكل خيار غير السلام يعني دمارا وفقرا ومعاناة إنسانية.

وكانت إسرائيل أكدت في وقت سابق من اليوم، وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

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