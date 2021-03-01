الشربيني رئيسا لجهاز العاصمة الإدارية.. حركة تنقلات لعدد من رؤساء أجهزة المدن

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بحركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

ونص القرار على تولي المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبدالمقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.

وشمل القرار أيضا تولي المهندس شريف مجدي حسين شربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.​