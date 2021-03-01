غدًا.. المجلس الأعلى للثقافة يناقش "الدراما والقضية السكانية"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الإعلامي جمال الشاعر، حلقة نقاشية بعنوان (الدراما والقضية السكانية)؛ في الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وذكر المجلس- في بيان، اليوم الاثنين- أن الحلقة النقاشية يحاضر فيها إنعام محمد علي المنتجة والمخرجة المصرية الكبيرة، ومجدي صابر الكاتب والسيناريست الكبير، وتدير الحلقة الدكتورة هويدا مصطفى عضو لجنة الإعلام وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن الحلقة النقاشية تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتبث "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على (فيسبوك).