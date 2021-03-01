أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. المجلس الأعلى للثقافة يناقش "الدراما والقضية السكانية"

Print
غدًا.. المجلس الأعلى للثقافة يناقش "الدراما والقضية السكانية" غدًا.. المجلس الأعلى للثقافة يناقش "الدراما والقضية السكانية"

مصراوي Masrawy

04:12 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- مصراوي:

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الإعلامي جمال الشاعر، حلقة نقاشية بعنوان (الدراما والقضية السكانية)؛ في الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وذكر المجلس- في بيان، اليوم الاثنين- أن الحلقة النقاشية يحاضر فيها إنعام محمد علي المنتجة والمخرجة المصرية الكبيرة، ومجدي صابر الكاتب والسيناريست الكبير، وتدير الحلقة الدكتورة هويدا مصطفى عضو لجنة الإعلام وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن الحلقة النقاشية تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وتبث "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على (فيسبوك).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

شبكة عيون الإخبارية