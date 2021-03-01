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تشغيل 12 مركزاً لتقديم لقاح كورونا في حائل

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تشغيل 12 مركزاً لتقديم لقاح كورونا في حائل تشغيل 12 مركزاً لتقديم لقاح كورونا في حائل
ضمن المرحلة الثانية من خطة اللقاحات

تشغيل 12 مركزاً لتقديم لقاح كورونا في حائل

أعلن تجمع حائل الصحي عن بدء المرحلة الثانية من خطة اللقاحات في حائل، وذلك بتشغيل 12 مركزا جديداً ابتداءً من اليوم الإثنين 1 مارس 2021.

وأشار التجمع في حسابه على "تويتر"، إلى أنه سيتم تشغيل 4 مراكز رعاية صحية داخل مدينة حائل؛ وهي: مركز صحي صلاح الدين، ومركز صحي الوسيطاء، ومركز صحي البادية، ومركز صحي قفار.

وأضاف أنه سيتم تشغيل مراكز للقاحات في المستشفيات الطرفية لمنطقة حائل، وهي مستشفيات الشملي، والحائط، وبقعاء الشنان، وموقق، والغزالة، والسليمي، وسميراء.

وأهاب بالراغبين في أخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد في كافة مناطق المملكة، من خلال تطبيق "صحتي" وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وأوضح التجمع في حسابه أن الحصول على اللقاح سيكون مجاناً لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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