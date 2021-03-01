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"ملحقش يفرح بالوظيفة".. الغرق يسلب حياة شاب حديث التخرج داخل مزرعة بالعياط

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"ملحقش يفرح بالوظيفة".. الغرق يسلب حياة شاب حديث التخرج داخل مزرعة بالعياط "ملحقش يفرح بالوظيفة".. الغرق يسلب حياة شاب حديث التخرج داخل مزرعة بالعياط

مصراوي Masrawy

04:27 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمد شعبان:

لقي شاب حديث التخرج مصرعه غرقا داخل حوض خاص بمزرعة بمركز العياط جنوب الجيزة الاثنين.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، بلاغا بالعثور على جثة شاب متوفي غرقا داخل حوض مياه في مزرعة بالمنطقة الصحراوية بدائرة المركز.

وتبين أن الجثة لشاب يدعي "أحمد محمد"، حاصل على بكالوريوس الهندسة عام 2020، يقيم مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، التحق للعمل بالمزرعة منذ قرابة شهر.

الشاب نزل للاستحمام في أحد الأحواض تاركا متعلقاته الشخصية بغرفته الملحقة بالمزرعة، لكنه فارق الحياة غرقا، وتم انتشال الجثة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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