لجنة عسكرية مشتركة.. رئيس الأركان يغادر إلى السودان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، غادر إلى السودان للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية.

وغادر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية "الخرطوم".

ومن المنتظر أن يجري رئيس الأركان خلال إجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكري والشراكة الاستراتجية بين البلدين.