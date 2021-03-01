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محافظ القاهرة: شارفنا على الانتهاء من تطوير حديقة الطفل "رئة خضراء بقلب العاصمة"

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محافظ القاهرة: شارفنا على الانتهاء من تطوير حديقة الطفل "رئة خضراء بقلب العاصمة" محافظ القاهرة: شارفنا على الانتهاء من تطوير حديقة الطفل "رئة خضراء بقلب العاصمة"

مصراوي Masrawy

03:53 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أن المحافظة شارفت على الانتهاء من إعادة خلق رئة خضراء جديدة بقلب العاصمة وهي حديقة الطفل والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر وكونها تمثل متنفس كبير لأهالي المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطوير والعناية بما هو قائم بها فعليًا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بالعاصمة، إلى جانب إضافة المظهر الجمالي والحضاري لها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل تشمل أعمال إقامة نظام ري جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلي ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

وأثنى محافظ القاهرة على الجهود التي بذلها العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة والحدائق المتخصصة لإعادة إحياء الحديقة.

وقد تم إعادة تخطيط الحديقة لتوفير كامل الخدمات كالمطاعم وكافيتريات التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها كما تم تحديث الممرات لهواة المشي وتم زيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة الشارع.

وتقع حديقة الطفل على مساحة ٢٠ فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبوداوود الظاهري وأحمد فخري وعبدالرازق السنهوري بمدينة نصر.

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