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"الداخلية" تنفذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان

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"الداخلية" تنفذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان "الداخلية" تنفذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان
مواطن قتل آخر بضربه وتكسير جمجمته ثم حرقه

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:

وقالت الوزارة في بيانها: قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" الآية، وقال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وأضافت: أقدم عيسى بن مسعود بن علي الفيفي "سعودي الجنسية" على قتل أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي "سعودي الجنسية", وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته,

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا, والحكم عليه بالقتل قصاصًا, وأيد الحكم من

محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتابعت "الداخلية": قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عيسى بن مسعود بن علي الفيفي اليوم الاثنين الموافق 1442/7/17هـ ـ بإصلاحية جازان بمنطقة جازان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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