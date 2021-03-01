لقاح كورونا: رئيس غانا يصبح أول شخص في العالم يتلقى التطعيم عبر مبادرة كوفاكس

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مصراوي Masrawy

أكرا- (بي بي سي):

أصبح رئيس غانا ، نانا أكوفو أدو ،أول شخص في العالم يتلقى التطعيم ضد وباء كورونا ضمن مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بالتوزيع "العادل والمنصف" للقاحات وإمداد الدول الأفقر بالجرعات اللازمة.

وحث الرئيس الغاني المواطنين على الاستجابة لبرامج التلقيح وعلى عدم تصديق نظريات المؤامرة التي تُحيط بها قبل يوم من تدشين حملة التطعيم الجماعية على المستوى الوطني في بلاده برعاية "كوفاكس"

ومن المقرر أن يتم تزويد نيجيريا بما يقرب من أربعة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.