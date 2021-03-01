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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مبادرة "صحتك تهمنا"

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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مبادرة "صحتك تهمنا" وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مبادرة "صحتك تهمنا"

مصراوي Masrawy

03:49 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- مصراوي:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حول تفعيل مبادرة "صحتك تهمنا"، والتي تهدف إلى التأكد من سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أشار إلى قيام اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب كليتي الطب والتمريض بالجامعة بتشكيل فرق من الطلاب؛ للإشراف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، وذلك فى إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تكوين فرق من الطلاب للإشراف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات التي بدأت منذ أيام، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح التقرير أن المبادرة كمرحلة أولى، تستهدف الإشراف على تطبيق الطلاب للقواعد الاحترازية والالتزام بها، بالإضافة إلى التأكد من خلو الحرم الجامعي من الإصابات، وتوعية الطلاب بطرق الإصابة وكيفية تجنبها، وأيضًا متابعة إجراء عمليات التعقيم فى لجان الامتحانات قبل فترة الامتحانات وبعدها، وكذلك تعقيم المدن الجامعية قبل عودة الطلاب، فضلاً عن إعداد اتحاد طلاب جامعة حلوان عن مبادرة "صحتك تهمنا" قبل فترة الامتحانات؛ لطمأنة الطلاب، ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.

أما المرحلة الثانية من المبادرة فترتكز على توعية الطلاب بالحفاظ على صحتهم من خلال حملات التوعية ضد التدخين؛ ليصبح الحرم الجامعي حرمًا صحيًا آمنا خالى من التدخين.

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مصراوي Masrawy

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