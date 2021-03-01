البنتاجون يوضح حقيقة تصريحات وزير الدفاع التركي بشأن "إس-400"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تكون واشنطن تجاهلت طلب تركيا بشأن الحصول على منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت" ما دفعها لشراء منظومة "إس-400" الروسية، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وفي تصريحات أدلى بها السبت الماضي بشأن التوترات القائمة بين تركيا والولايات المتحدة حول منظومة "إس-400"، جدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد توماس كامبل، دعوته الحكومة التركية للتخلي عن منظومة الدفاع الروسية، قائلا: "هذه المبيعات تذهب إيراداتها للروس وتمنحهم نفوذا. تركيا حليف مهم بحلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، لكن هذه القضية لا تتماشى مع مسؤوليات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف الناتو".

ونفى كامبل صحة التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بشأن منظومة "باتريوت" الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث ذكر كامبل أن الولايات المتحدة عرضت على تركيا منظومة "باتريوت" في عامي 2009 و2019 وشاركت في مناقصة تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخي عام 2013، مؤكدا أن كل عرض تقدمت به الولايات المتحدة كان يتضمن مجموعة واسعة من الفرص فيما يخص الإنتاج والتطوير المشترك، غير أن تركيا رفضتهم جميعا.

وفي رد منه على تشبيه أكار منظومة "إس-400" بمنظومة "إس-300" الروسية المستخدمة بجزيرة كريت من قبل قبرص اليونانية ذكر كامبل أن المنظومتين مختلفتان وأن منظومة "إس-400" تشكل تهديدا أكبر من المنظومات السابقة من حيث الخطر الذي تشكله تجاه حلف الناتو والولايات المتحدة.

وأضاف كامبل أن شراء تركيا للمنظومة يتعارض مع تعهداتها بتقليل استخدامها للمعدات الروسية التي طرحتها خلال قمة الناتو في وارسو عام 2016، مفيدا أن منظومة "إس-400" لا تتوافق مع مقاتلات "إف-35" وأن الولايات المتحدة أقصت تركيا من برنامج المقاتلات المذكورة بسبب شرائها للمنظومة الروسية.

وخلال كلمته بحفل توزيع أجهزة التابلت على أسر الشهداء بمدينة قيصري التركية قبل أيام، قال أكار إن تصريحات الجانب الأمريكي بشأن شراء منظومة "إس-400" من قبل أنقرة لا تتماشى مع الحقائق، مضيفا: "لم نتلق ردودا إيجابية من الجانب الأمريكي وقلنا باستمرار أننا مستعدون لتناول المخاوف الأمريكية. نحن سنستخدم منظومة أس-400 مثلما يتم استخدام منظومة إس-300".

وأضاف أكار إن منظومة "إس-400" سيتم استخدامها وقت الحاجة للتصدي للمخاطر والتهديدات، وأنها لا تشكل أي ضرر لأي شخص لا ينوي الاعتداء على تركيا.