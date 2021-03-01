الكرملين: طلبات الحصول على "سبوتنيك V" كثيرة ونعمل على تلبيتها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هناك دولا كثيرة وجهت طلبات إلى روسيا للحصول على لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، وأن العمل جار على تلبية جميع هذه الطلبات، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وفي موجز صحفي اليوم الاثنين علق بيسكوف على تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من نظيره التشيكي ميلوش زيمان، طلب فيها الأخير توريد "سبوتنيك V" لبلاده، معربا عن أمله في حصول التشيك على الدفعة الأولى من اللقاح في أقرب وقت.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "الجانب الروسي مستجيب للغاية لمثل هذه الطلبات"، مؤكدا حرص موسكو على ضمان تزويد الدول الأكثر حاجة إلى اللقاح الروسي بأكبر كميات ممكنة من جرعاته.

وصرح بيسكوف بأن كثرة الطلبات تجعل تلبيتها بكاملها غير ممكنة في الوقت الحالي مع القدرات الإنتاجية المتوفرة، لكنه أكد أن هذه القدرات تزداد باطراد وأن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، المسؤول عن الترويج للقاح "سبوتنيك V" وتلبية الطلبات للحصول عليه من الناحية التقنية، يبذل جهوده لضمان تلبيتها.