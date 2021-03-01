أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحرب في سوريا: تقرير أممي جديد يرصد واقع الاحتجازات التعسفية ويدين كافة أطراف الصراع

Print
الحرب في سوريا: تقرير أممي جديد يرصد واقع الاحتجازات التعسفية ويدين كافة أطراف الصراع الحرب في سوريا: تقرير أممي جديد يرصد واقع الاحتجازات التعسفية ويدين كافة أطراف الصراع

مصراوي Masrawy

03:32 م الإثنين 01 مارس 2021

دمشق- (بي بي سي):

خلص تقرير جديد نشرته لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا إلى عدم توقف عمليات الاعتقال وحالات الاختفاء القسري طيلة سنوات الصراع العشر مع الإشارة إلى أن مصير عشرات الآلاف من الأشخاص لا يزل مجهولاً.

وبحسب التقرير فإن قوات السورية عكفت منذ بداية الصراع على شن حملات اعتقال استهدفت من خلالها متظاهرين وعائلاتهم وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

ونقل التقرير عن الناجين من سجون الحكومة القول إن التعذيب والإعدام كان أمرا شائعا، فيما تفيد التحقيقات الأممية بوجود مقابر جماعية على مشارف العاصمة دمشق.

ويدين التقرير أيضا قوات المعارضة ويقول أنها لم تكن بمنأى عن تلك الممارسات وأنها بدورها عمدت إلى اعتقال وقتل أشخاصٍ وأن جميع الأطراف في الحرب السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

شبكة عيون الإخبارية