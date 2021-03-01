الحرب في سوريا: تقرير أممي جديد يرصد واقع الاحتجازات التعسفية ويدين كافة أطراف الصراع

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مصراوي Masrawy

دمشق- (بي بي سي):

خلص تقرير جديد نشرته لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا إلى عدم توقف عمليات الاعتقال وحالات الاختفاء القسري طيلة سنوات الصراع العشر مع الإشارة إلى أن مصير عشرات الآلاف من الأشخاص لا يزل مجهولاً.

وبحسب التقرير فإن قوات الحكومة السورية عكفت منذ بداية الصراع على شن حملات اعتقال استهدفت من خلالها متظاهرين وعائلاتهم وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

ونقل التقرير عن الناجين من سجون الحكومة القول إن التعذيب والإعدام كان أمرا شائعا، فيما تفيد التحقيقات الأممية بوجود مقابر جماعية على مشارف العاصمة دمشق.

ويدين التقرير أيضا قوات المعارضة ويقول أنها لم تكن بمنأى عن تلك الممارسات وأنها بدورها عمدت إلى اعتقال وقتل أشخاصٍ وأن جميع الأطراف في الحرب السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.