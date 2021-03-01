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شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا حادثة سطوٍ تحت تهديد السلاح

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شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا حادثة سطوٍ تحت تهديد السلاح شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا حادثة سطوٍ تحت تهديد السلاح
بحق متجرٍ للاتصالات والأجهزة الإلكترونية.. وإحالتهما إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا حادثة سطوٍ تحت تهديد السلاح

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على

الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر،

ارتكبا حادثة سطوٍ تحت التهديد بالسلاح "مسدس" على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية بأحد أحياء مدينة الرياض، وسرقة (50)

هاتفاً نقالاً، تم استردادها.

وقال "الكريديس": تم توقيف المتهمين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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