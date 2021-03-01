البريد السعودي وجاهز يوقعان اتفاقية لتمكين قطاع المطاعم

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في إطار تمكين المنشآت وتنص على تزويدهم بخدمة الناشر التجاري

وقع البريد السعودي اتفاقية مع شركة جاهز الدولية تنص على تزويدهم بخدمة الناشر التجاري لقطاع المطاعم والمشروبات وحق الوصول لما يقارب من 5 آلاف موقع بالإضافة إلى منحهم خاصية تقديم الطلبات في خرائط جوجل بكل يسر وسهولة، وقد وقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي المهندس عبدالله الجالي المشرف العام على الشؤون التجارية، فيما وقعها من شركة جاهز المهندس غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم وتمكين المنشآت في قطاع المطاعم والمشروبات خصوصاً الصغيرة منها لتوثيق أماكن أنشطتهم على جوجل وإدارة العلاقة مع عملائهم وبشكل احترافي من خلال خدمة الناشر التجاري والتي تتيح للمنشآت أيضاً إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم تدعم اللغة العربية، مما سيساهم في زيادة التغطية السوقية للنشاط التجاري عبر تحليل البيانات للجمهور والمنافسين.

تجدر الإشارة إلى أن البريد السعودي سبق وأن أعلن في أكتوبر2020 عن إطلاق خدمة الناشر التجاري بشراكة عالمية مع "جوجل" تعزيزاً لاستراتيجية التحول التي بدأها البريد السعودي وخططها للتوسع في الأعمال من خلال الشراكات العالمية لتنعكس على شركاتها في السوق السعودي.البريد السعودي شركة جاهز الدولية