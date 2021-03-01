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صحة الطائف تدشن مركزًا للقاحات "كورونا" بمستشفى المويه

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صحة الطائف تدشن مركزًا للقاحات "كورونا" بمستشفى المويه صحة الطائف تدشن مركزًا للقاحات "كورونا" بمستشفى المويه
قالت: تسهيلاً للراغبين في أخذ اللقاح ولتغطية الفئات المستهدفة

صحة الطائف تدشن مركزًا للقاحات

دشّنت صحة الطائف، اليوم، أولى مراكز لقاحات كورونا بمستشفى محافظة المويه، لخدمة سكان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المواطنين والمقيمين.

ويختصر المركز الذي تم تدشينه اليوم؛ السفر إلى مناطق ومحافظات بعيدة لأخذ اللقاح، حيث جاء تدشينه تسهيلاً للراغبين في أخذ اللقاح ولتغطية الفئات المستهدفه.


ودعت صحة الطائف ممثلة في مستشفى المويه؛ المواطنين والمقيمين للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، معلنةً عن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا للمركز.صحة الطائف مراكز لقاحات كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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