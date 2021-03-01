أين التقطت صورة "ويندوز" الشهيرة منذ التسعينات؟ هنا الإجابة المنتظرة

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اللقطة الشهيرة حدثت في يوم من أيام الجمعة خلال شهر يناير سنة 1996

كشف موقع "SFGATE"، عن المكان الذي التقطت فيه صورة، التلة الخضراء تحت سماء بالغة الصفاء والزرقة، المرتبطة بنظام التشغيل القديم "ويندوز إكس بي"؟ في تسعينيات القرن الماضي، ثم أصبحت واسعة الانتشار في العالم.

وقال الموقع إن تلك الصورة التقطت على الطريق السريع "12" في منطقة سانوما بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأضاف أن هذه المنطقة كانت تغطيها كروم العنب، وتم التقاطها، وقتئذ، من قبل تشارلز أورير، وكان يقود سيارته حتى يذهب لرؤية الشابة التي ستصبح زوجته فيما بعد.

ولفت الموقع إلى أن التقاط الصورة حدث في يوم من أيام الجمعة، خلال شهر يناير من سنة 1996، ويقول "تشارلز" إن أغلب من رأوها، وهم بالمليارات، اعتقدوا أنها ليست طبيعية".

وأضاف أن قيادة السيارة في هذه المنطقة الأميركية، خلال شهر يناير، غالبًا ما يمنح السائق شعورًا بالنظر إلى بساط من العشب الأخضر الفسيح.

وقال تشارلز الذي يبلغ اليوم 79 عامًا، بوضع الصورة في وكالة صور، وعندما فطنت إليها شركة "مايكروسوفت"، وقتئذ، دفعت له مبلغًا مهمًا من المال مقابل الحصول على حقوقها الفكرية.

ولم يتم الكشف عن قيمة المبلغ، لكن قيل إنه من ستة أرقام أي أنه من مئة ألف أو مئات الآلاف من الدولارات.

وعمل "تشارلز"، لمدة تقارب العقدين في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" و"كانساس سيتي ستار"، لكنه يدرك أن صورة "ويندوز إكس بي" هي التي ستجعل الناس يتذكرونه على الدوام.