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بوتين: الدراسات تؤكد فعالية اللقاحات الروسية ضد كورونا

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بوتين: الدراسات تؤكد فعالية اللقاحات الروسية ضد كورونا بوتين: الدراسات تؤكد فعالية اللقاحات الروسية ضد كورونا

مصراوي Masrawy

03:19 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستندا إلى تقارير يتلقاها دوريا، إن اللقاحات الروسية ضد المستجد، فعالة كذلك ضد سلالات الفيروس التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وقال بوتين خلال لقاء مع رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي فيرونيكا سكفورتسوفا: "تم إبلاغي، بأن اللقاحات المتوفرة لدينا اليوم، فعالة ضد هذه السلالات والطفرات، التي تخيف اليوم الجميع، وليس فقط في أوروبا".

وأصاف الرئيس بوتين، أن الدراسات كذلك، تؤكد أن اللقاحات الروسية، فعالة ضد طفرات وسلالات فيروس كورونا.

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مصراوي Masrawy

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