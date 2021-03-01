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إسرائيل: عوائد الدولة من غاز حقل ليفياثان تجاوزت المليار شيكل في 2020

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إسرائيل: عوائد الدولة من غاز حقل ليفياثان تجاوزت المليار شيكل في 2020 إسرائيل: عوائد الدولة من غاز حقل ليفياثان تجاوزت المليار شيكل في 2020

مصراوي Masrawy

03:10 م الإثنين 01 مارس 2021

تل أبيب-(د ب أ):

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بأن عوائد الدولة من عملية ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان البحري وتصديره إلى كل من والأردن خلال عام 2020 تجاوزت 1ر1 مليار شيكل (الدولار يعادل 3ر3 شيكل).

ونقلت هيئة البث عن الوزير القول إن التوقعات بالنسبة لأرباح العام الحالي تفوق الثلاثة مليارات شيكل، على أن تصل لعشرة مليارات شيكل في المستقبل القريب.

ويرى شتاينتس أن "الربح الأكبر يتمثل في تقليص حجم الملوثات في البلاد بعد وقف الاعتماد على السولار والفحم الحجري في عمليات إنتاج الطاقة واستخدام الغاز الطبيعي عوضا عنهما".

وبدأت إسرائيل ضخ الغاز من الحقل لكل من مصر والأردن في يناير من عام 2020 .

ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليار متر مكعب.

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