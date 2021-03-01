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تأجيل محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس" لـ 28 مارس

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تأجيل محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس" لـ 28 مارس تأجيل محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس" لـ 28 مارس

مصراوي Masrawy

02:54 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 28 مارس.

وجاء قرار التأجيل لطلب صورة رسمية من محضر جلسة القضية الماثلة، وطلب القضايا 1227 قصر النيل، 423 لسنة 2013، كما صرحت المحكمة للدفاع بلقاء المتهم في محبسه لمدة ساعة وعلى النيابة العامة التنفيذ.

وسلمت النيابة المحكمة كتاب مصلحة الأحوال المدنية مثبت به اسم المتهم باسم السيد محمود عزت مواليد 1944، وصدر له بطاقة رقم قومي 35900103180442، بتاريخ 23 يناير 2007، ومثبت بها أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، الإقامة 10 شارع أبو الفتوح الجديدة.

وسألت المحكمة المتهم عن إذا كانت البيانات الواردة من مصلحة الأحوال المدنية صحيحة، وهنا أكد المتهم أن البيانات صحية، كما قدمت النيابة صورة رسمية من محضر جلية القضية 56458 لسنة 2014، جنايات مدينة نصر كقرار المحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بـ"الإعدام" شنقًا لـ"عزت"، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

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