التعليم: شكاوى الطلاب من كلمة المرور غير صحيحة

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع التطوير التكنولوجي والمعلمومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل المشكلات التي وردت من الطلاب بوجود خطأ في كلمة المرور تبين عدم صحتها.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، السبت، إلكترونيا من المدرسة، بنظام حضور يوم ويوم.

وطالب عبد العزيز، في تصريحات صحفية له عبر أحد مجموعات المعلمين علي واتس آب، بضرورة مراجعة ادارة المدرسة لطباعة كلمة المرور من التطبيق وعدم الاعتماد على الكلمات المكتوبة باليد.

ولفت رئيس قطاع التطوير التكنولوجي والمعلمومات بوزارة التربية والتعليم إلى أنه لوحظ أن العديد من طلاب الصف الأول تستخدم كلمات المرور الخاصة بالاختبار التجريبي شهر ديسمبر الماضي.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثانى الثانوي، على فترتين، إلكترونيا من المدرسة، بنظام أوبن بوك.

وانطلقت السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا من المدرسة بنظام أوبن بوك

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل موعد إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تقسيم حضور الطلاب.​