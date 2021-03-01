وزيرة الداخلية البريطانية: يجب أن يتم سجن مهربي البشر مدى الحياة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن- (د ب أ):

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إنه يجب أن يتم سجن مهربي البشر مدى الحياة، وذلك بحسب تقارير نشرت اليوم الاثنين.

ويبلغ متوسط مدة السجن لهذه الجريمة ثلاثة أعوام، والحد الأقصى لعقوبتها 14 عاما، إلا أن باتيل ترغب في رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن مدى الحياة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، فقد تم وضع 14 ألفا و773 شخصا في مراكز احتجاز المهاجرين العام الماضي، حيث تم احتجازهم أثناء انتظارهم الحصول على إذن لدخول بريطانيا، أو قبل ترحيلهم.

وأضافت وزارة الداخلية أنه بينما تتأثر الإحصاءات بصورة جزئية بسبب وباء كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19"، كان هناك اتجاه عام لتراجع أعداد الأشخاص المحتجزين في بريطانيا منذ عام 2015. وفي ذلك العام، بلغ العدد ذروته بواقع أكثر من 32 ألف شخص.

وشكل الإيرانيون أكبر مجموعة من الاشخاص الذين تم احتجازهم في العام الماضي، يليهم الألبان.

وفي حين شهدت معظم الجنسيات انخفاضا في أعداد الأشخاص المحتجزين، إلا أن أعداد الإريتريين والسودانيين والسوريين، ارتفعت.