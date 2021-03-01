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الرئيس عون والسفيرة الفرنسية يبحثان الأزمة الحكومية في لبنان

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الرئيس عون والسفيرة الفرنسية يبحثان الأزمة الحكومية في لبنان الرئيس عون والسفيرة الفرنسية يبحثان الأزمة الحكومية في لبنان

مصراوي Masrawy

03:00 م الإثنين 01 مارس 2021

بيروت -(د ب أ):

بحثت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غرييو اليوم الاثنين مع الرئيس اللبناني ميشال عون الأزمة الحكومية ورغبة بلادها في إيجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيلها .

ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تطرق البحث إلى الأزمة الحكومية ورغبة فرنسا في إيجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأجرت السفيرة غرييو " جولة أفق تناولت التطورات الداخلية الراهنة والعلاقات الفرنسية - اللبنانية وسبل تطويرها في المجالات كافة" حسبما ذكر البيان.

وطبقا للبيان ، تمّ التأكيد خلال الاجتماع " على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان لمساعدته على تجاوز الأزمات التي يمر بها، لاسيما وأن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش باطمئنان وراحة بال وفي ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل".

وكان تم تكليف سعد الحريري في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 اغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من الشهر نفسه الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً ، وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 16 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

يذكر أن تأليف يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.

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