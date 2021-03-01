وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا يعقدون اجتماعا غدا لمناقشة أزمة ميانمار

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مصراوي Masrawy

جاكرتا- (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الاثنين أن وزراء خارجية دول شرق آسيا سوف يعقدون اجتماعا خاصا عبر شبكة الانترنت لمناقشة الأزمة السياسية في ميانمار، بعد الانقلاب العسكري الذي حدث الشهر الماضي.

ويأتي الاجتماع المقرر لوزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا(الاسيان) بعد مقتل ما لايقل عن 18 شخصا أثناء قمع الجيش لمتظاهرين رافضين للانقلاب أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة تيوكو فايز اسيا " وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي سوف تحضر الاجتماع الافتراضي". ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وتقوم ريتنو بجولة في دولة الأسيان لتشكيل موقف إقليمي موحد تجاه الانقلاب في ميانمار.