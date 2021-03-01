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إطلاق مبادرة "سايبرهب" لدعم الأندية الطلابية بالجامعات في الأمن السيبراني

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إطلاق مبادرة "سايبرهب" لدعم الأندية الطلابية بالجامعات في الأمن السيبراني إطلاق مبادرة "سايبرهب" لدعم الأندية الطلابية بالجامعات في الأمن السيبراني
توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني

إطلاق مبادرة

أطلقت، اليوم، النسخة الثانية من مبادرة "سايبرهب" لدعم الأندية الطلابية في الجامعات في مجال الأمن السيبراني، كما وقعت مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الأمن السيبراني فيصل الخميسي.

وأكد وزير التعليم أهمية التكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع، بما يعزز من مهارات الطلاب والطالبات لخدمة وطنهم، وتهيئتهم لسوق العمل، مبيناً أن الوزارة ستواصل جهودها في دعم وتمكين مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، واكتشاف الموهوبين في هذا المجال، وتمكينهم من المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن منصة "مدرستي" ستكون ضمن الأدوات الممكنة للطلبة في مجال الأمن السيبراني، من خلال مسابقة "مدرستي تبرمج".

وتهدف مبادرة "سايبرهب" إلى مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تُعد المنصة الأولى بالمملكة لطلاب الجامعات المهتمين في هذا المجال.

وأثمرت النسخة الأولى من المبادرة عن زيادة عدد الأندية الطلابية في الجامعات السعودية بواقع 38 نادياً، وكذلك زيادة أعداد الطلاب والطالبات المشاركين بواقع 14418 من 40 جامعة.

من ناحية أخرى، نصت مذكرة التعاون المشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ بالعمل على تحالف استراتيجي يستهدف بناء معمل لاختبارات الأمن السيبراني، وذلك لتقييم نقاط الضعف والثغرات في البرامج والأجهزة، والحد من إمكانية استغلالها، بالإضافة إلى تحليل البرمجيات الخبيثة ومراجعة الضوابط الأمنية، والتعاون كذلك في المشروعات المشتركة بينهما في البرامج التدريبية والتوعوية ومنصة مكافأة الثغرات، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المواهب وبناء القدرات، والتدريب على التقنيات المبتكرة في مجال الأمن السيبراني بما يعود بالنفع على المملكة.

واشتملت المذكرة على تبادل الدعم والاستشارات الفنية والخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص كل منهما، وتشجيع استخدام المنتجات الناتجة من الأنشطة والفعاليات الطلابية، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والتي يجرى تطويرها في إطار هذه المذكرة، كذلك استقطاب وجذب المواهب والمبدعين وتدريبهم وتوفير المواد التعليمية والمناهج المتعلقة بالأمن السيبراني.

وكرم "آل الشيخ"، في نهاية الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة، فريق عمل المبادرة، متمنياً أن تحقق الأهداف، وتسهم في خدمة أبناء وبنات المملكة من المهتمين في مجال الأمن السيبراني.

وحضر التدشين وتوقيع مذكرة التفاهم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب القني وعدد من المسؤولين.مبادرة سايبرهب لدعم الأندية الطلابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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