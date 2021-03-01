بين الحزم وضبط النفس.. اجتماع مرتقب لـ"الطاقة الذرية" لبحث انتهاكات إيران

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"أوليانوف" اعتبر أن النافذة المتاحة أصبحت ضيقة جداً

سيكون قرار إيران الأخير بتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في قلب مناقشات مجلس الحكام اليوم (الاثنين)؛ الذي سيسعى إلى تحقيق توازن بين الحزم وضبط النفس حتى لا يعرض فرص إنقاذ اتفاق 2015 للخطر.

وينطلق الاجتماع الفصلي، الذي يعقد عن طريق الفيديو، اليوم من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث سيعقد مديرها العام رافاييل غروسي مؤتمرًا صحافيًا ظهراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، في تغريدة، أن "هناك مسؤولية مشتركة للحكام الخمسة والثلاثين تتمثل في ضمان ألا تؤثر المناقشات سلبًا على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأشار إلى أن حكام الوكالة في سباق مع الزمن، والنافذة المتاحة أصبحت ضيقة جداً.

وبقيت خطة العمل الشاملة المشتركة معلقة بخيط رفيع منذ الانسحاب الأميركي منها في العام 2018 بمبادرة من دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات على إيران.الوكالة الدولية للطاقة الذرية