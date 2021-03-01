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لإتاحة المخطوطات الأصلية.. اتفاقية بين هيئة المكتبات ومكتبة الملك عبدالعزيز

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لإتاحة المخطوطات الأصلية.. اتفاقية بين هيئة المكتبات ومكتبة الملك عبدالعزيز لإتاحة المخطوطات الأصلية.. اتفاقية بين هيئة المكتبات ومكتبة الملك عبدالعزيز
يعد أحد مشاريع الهيئة للنهوض بقطاع المكتبات في المملكة وتطويره

لإتاحة المخطوطات الأصلية.. اتفاقية بين هيئة المكتبات ومكتبة الملك عبدالعزيز

وقعت هيئة المكتبات اتفاقية مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لإتاحة المخطوطات الأصلية بشكل رقمي عبر منصة إلكترونية موحدة، وذلك ضمن مشروع الهيئة لإتاحة المخطوطات التي تملكها المكتبات ، والذي يعد أحد مشاريع الهيئة للنهوض بقطاع المكتبات في المملكة وتطويره والتعريف بالمحتوى الذي تملكه.


وتم توقيع الاتفاقية اليوم في مقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، حيث مثّل المكتبة في التوقيع المدير العام للمكتبة الدكتور بندر المبارك، فيما مثل هيئة المكتبات الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم.

وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي توقعها هيئة المكتبات بعد أن وقعت في وقتٍ سابق مع مكتبة الملك فهد الوطنية اتفاقية لحفظ المخطوطات العربية والإسلامية في المكتبات المحلية، وإتاحتها للمهتمين وتمكينهم من الاطلاع أو الحصول عليها من خلال منصة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية.

وتسعى هيئة المكتبات من خلال مبادرة "إتاحة المخطوطات الأصلية المرقمنة" إلى المساهمة في النمو الثقافي والاقتصادي لقطاع المخطوطات وحفظ التراث المخطوط‏، وتيسير نشره محلياً وعربياً وعالمياً، إلى جانب إنشاء فهارس للمخطوطات العربية والإسلامية التي يحتفظ بها أرشيف المكتبات في المملكة، وذلك من منطلق مسؤوليات الهيئة لتعزيز دور المكتبات في الإنتاج المعرفي وتطويرها إلى المستويات التي تحقق المستهدفات الثقافية لرؤية السعودية 2030 وتطلعات وزارة الثقافة .هيئة المكتبات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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