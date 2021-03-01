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زيادة 6% سنويا.. الجريدة الرسمية تنشر الرسوم الجديدة في قانون المرور الجديد

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زيادة 6% سنويا.. الجريدة الرسمية تنشر الرسوم الجديدة في قانون المرور الجديد زيادة 6% سنويا.. الجريدة الرسمية تنشر الرسوم الجديدة في قانون المرور الجديد

مصراوي Masrawy

02:28 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونشرت الجريدة استحداث مادة 51 مكرر بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

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