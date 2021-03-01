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الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية نفذت 24 اعتداء في مناطق خفض التصعيد

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الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية نفذت 24 اعتداء في مناطق خفض التصعيد الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية نفذت 24 اعتداء في مناطق خفض التصعيد

مصراوي Masrawy

02:39 م الإثنين 01 مارس 2021

إدلب- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 24 اعتداءً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مناطق ومواقع في أرياف (إدلب وحماة وحلب واللاذقية).

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك- في تصريحات نقلتها (وكالة الأنباء السورية)- إنه تم رصد 14 اعتداء لإرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) في محافظة إدلب، و4 اعتداءات في كل من محافظتي حلب واللاذقية، واعتداءين في محافظة حماة.

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