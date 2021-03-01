أخبار عاجلة

تراجع وفيات كورونا في بريطانيا41 % خلال أسبوع -
​​من الأحد حتى نهاية مارس.. تحرير الإقرارات الضريبية السنوية للمحامين بالنقابة العامة -
"الأوقاف": إنشاء مركز الدراسات والبحوث الوقفية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية -
إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية فض رابعة.. السبت -
لإجراء تحليل مخدرات.. النيابة: عرض السائق المتسبب في حادث "الكريمات" على الطب الشرعي -
لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات -
8 نصائح فعالة تساعدك على التخلص من الشعر المتشابك -
مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا -
وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام -
"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فضيحة "بارساجات".. القبض على رئيس برشلونة السابق وبعض أفراد إدارته

Print
فضيحة "بارساجات".. القبض على رئيس برشلونة السابق وبعض أفراد إدارته فضيحة "بارساجات".. القبض على رئيس برشلونة السابق وبعض أفراد إدارته
فتشت النادي الإسباني.. متهمون بتأجير شركة علاقات عامة لمهاجمة لاعبي الفريق

فضيحة

ألقت القوات الإسبانية القبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق اليوم من منزله.

وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد تم إلقاء القبض على أوسكار جراو المدير التنفيذي السابق لبرشلونة وجوميز بونتي المدير القانوني السابق.

وبحسب التقارير فإن الشرطة فتشت النادي الإسباني وألقت القبض على مسؤوليه السابقين بسبب ما سمي إعلاميًا بفضيحة "بارساجات"، والتي اتهمت فيها الإدارة بتأجير شركة علاقات عامة لمهاجمة لاعبي الفريق وتحسين صورة الإدارة.


وكان "بارتوميو" وإدارته قد استقالوا بعد تصويت لسحب الثقة منهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي.القوات الإسبانية جوسيب ماريا بارتوميو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية