فضيحة "بارساجات".. القبض على رئيس برشلونة السابق وبعض أفراد إدارته

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فتشت النادي الإسباني.. متهمون بتأجير شركة علاقات عامة لمهاجمة لاعبي الفريق

ألقت القوات الإسبانية القبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق اليوم من منزله.

وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد تم إلقاء القبض على أوسكار جراو المدير التنفيذي السابق لبرشلونة وجوميز بونتي المدير القانوني السابق.

وبحسب التقارير فإن الشرطة فتشت النادي الإسباني وألقت القبض على مسؤوليه السابقين بسبب ما سمي إعلاميًا بفضيحة "بارساجات"، والتي اتهمت فيها الإدارة بتأجير شركة علاقات عامة لمهاجمة لاعبي الفريق وتحسين صورة الإدارة.



وكان "بارتوميو" وإدارته قد استقالوا بعد تصويت لسحب الثقة منهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي.القوات الإسبانية جوسيب ماريا بارتوميو