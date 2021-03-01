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أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي

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أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي
خلال اتصال هاتفي داعياً الله أن يحفظ الوطن بحفظه ويرد كيد الكائدين والعابثين

أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي

اطمأنّ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ البالستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، ونتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير بالمتضررة منازلهم، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن بحفظه، ويرد كيد الكائدين والعابثين.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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