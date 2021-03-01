"الغذاء والدواء": منتجات الأعلاف المسجلة في 2020 تبلغ 2686 منتجاً

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مع اقتراب إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات غير المسجلة

سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء نمواً في عدد منتجات الأعلاف المسجلة لديها بواقع 2686 منتجاً خلال عام 2020م، مقارنةً بـ322 منتجاً سُجلت في عام 2019م، و97 منتجاً في 2018م، وذلك مع اقتراب العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لدى الهيئة.

وذكرت "الهيئة" أنه ابتداءً من تاريخ 20/ 9/ 1442هـ الموافق 2/ 5/ 2021م، ستبدأ العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية "غير المسجلة" لديها، وذلك وفقاً لنظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يتضمن تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة، مثل الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف المركّزة، والجاهزة، وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وأوضحت أن المنتجات العلفية "غير المسجلة" التي تحصل على إذن استيراد خلال هذه الفترة (ما قبل تطبيق قرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة)، سيتم إفادتها بإيقاف هذا الإجراء في التاريخ المحدد أعلاه.

وقد حقّقت الهيئة انخفاضاً في متوسط مدة تسجيل المنتجات العلفية بواقع 15 يوماً فقط، كما انخفضت عدد أذونات الاستيراد للمنتجات العلفية غير المسجلة في شهر يناير من العام الحالي إلى 140 إذناً، مقارنةً في الفترة المماثلة من عام 2020م التي بلغت 248.

جدير بالذكر أن الهيئة كثّفت خلال عام 2020م التواصل مع شركات ومصانع الأعلاف عبر القنوات الرسمية، ومساعدة الشركات التي تواجه صعوبة في إعداد بطاقة التعبئة لمنتجاتها، إذ تم عقد أكثر من 35 اجتماعاً و350 إجراء اتصالياً مع مسؤولي الشركات والمصانع والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد ورش عمل في كلٍ من الرياض والدمام وجدة لشرح آلية تسجيل منشآت الأعلاف ومنتجاتها، ومناقشة آليات العمل وشروط ومتطلبات الاستيراد والتصدير للأعلاف والإضافات العلفية.

وأعدت "الغذاء والدواء" عدداً من الأدلة تتضمن معلومات توضيحية حول تسجيل المنتجات العلفية حسب ما نُص عليه في المادة 12 من نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، ونماذج لبطاقات تعبئة المنتجات العلفية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء