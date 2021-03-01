بعد إنذار مالكيها.. إزالة 70 سيارة خربة وهياكل تالفة بالطائف

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عبر مرحلة أولى لبرنامج ميداني لـ"الأمانة" في حيي الغزالة ونخب

أزالت أمانة الطائف، السيارات الخربة والهياكل التالفة من حي الغزالي وحي نخب؛ وذلك ضمن برنامج ميداني نفذته الإدارة العامة للنظافة لمعالجة المشوهات البصرية وإزالة المركبات والهياكل التالفة، عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال مهلة محددة.

وأوضحت "الأمانة"، أنها رفعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج الميداني أكثر من 70 سيارة وهيكل خرب من شوارع أحياء الغزالي ونخب، حيث تضرر سكان هذه الأحياء من إشغال الهياكل للمواقف المخصصة للسيارات، وتشويهها للمظهر العام، بالإضافة إلى تسببها في تجمع النفايات والمخلفات وإضرارها بالبيئة والصحة العامة.

وبينت أن برامج إزالة الهياكل الخربة يأتي ضمن جهود تعزيز البيئة الصحية وأعمال النظافة الميدانية، وكانت الفرق الميدانية قد رصدت السيارات الخربة ووجهت إنذارات لمالكيها ملصقات تحذيرية تحدد موعد الإزالة النهائية للمركبات التالفة.

وأشارت الأمانة إلى أن برنامج إزالة الهياكل الخربة بالأحياء عالج كافة البلاغات الواردة لمركز العمليات الموحد 940 أو البلاغات الواردة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، وتستمر جهود الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات في معالجة كافة البلاغات الواردة، وعدم ترك أي سيارات تالفة في الشوارع والأحياء وعلى جنبات الطرق، ونشر الوعي بين الأهالي لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على البيئة وتشوه المظهر الحضري للمدينة.

أمانة الطائف