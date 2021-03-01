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انطلاق اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

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انطلاق اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين انطلاق اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

مصراوي Masrawy

02:20 م الإثنين 01 مارس 2021

القاهرة- (د ب أ):

انطلقت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة قطر خلفا لمصر .

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات تمهيدا لرفعها إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري المقرر انعقادها بعد غد الأربعاء .

ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود من أهمها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سورية وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي .

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ، ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي .

ومن بين البنود أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام إلى جانب صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته.

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