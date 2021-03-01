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رئيس الوزراء: ماليزيا لن تجري انتخابات إلا بعد الوباء

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رئيس الوزراء: ماليزيا لن تجري انتخابات إلا بعد الوباء رئيس الوزراء: ماليزيا لن تجري انتخابات إلا بعد الوباء

مصراوي Masrawy

02:18 م الإثنين 01 مارس 2021

بانكوك-(د ب أ):

قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين في خطاب ألقاه اليوم الإثنين بمناسبة مرور عام على توليه منصبه إن ماليزيا لن تجري انتخابات برلمانية خلال تفشي وباء كورونا.

وقال محي الدين: "بمجرد انتهاء الوباء، والذي آمل أن يكون قريبا جدا، سوف أقدم المشورة لـ(ملك ماليزيا) يانج دي بيرتوان أجونج بحل البرلمان".

كما قال رئيس الوزراء، 73 عاما، والذي كان الأسبوع الماضي أول من تلقى جرعة لقاح كورونا في بداية حملة التطعيم: "التركيز الرئيسي لهذه في هذه اللحظة هو توجيه هذا البلد بعيدا عن الضربة المزدوجة للأزمات الصحية والاقتصادية".

وتخضع ماليزيا لقانون الطوارئ منذ ما يقرب من شهرين. ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى أغسطس مع تعليق البرلمان للمرة الثانية منذ بداية الوباء.

لكن زعيم المعارضة أنور إبراهيم يطعن في التعليق، ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة يوم الخميس.

وتم إعلان حالة الطوارئ بعد يوم واحد من فرض إدارة محي الدين إغلاقا ثانيا، حيث تضاعفت الإصابات بين ديسمبر ويناير. لكن تم تخفيف الإغلاق بعد ذلك في معظم أنحاء البلاد وتراجعت الإصابات.

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