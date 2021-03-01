المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق أودى بحياة طفلة بـ"شقة فيصل"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني سبب حريق شقة بشارع فيصل أودى بحياة طفلة، الاثنين.

وتبين أن ماسا كهربائيا في إحدى التوصيلات نتج عنه الحريق الذي التهم أجزاء من الشقة، ما أسفر عن مصرع طفلة وإنقاذ شقيقيها الأكبر سنا.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة من عقار بجوار كوبري فيصل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء موجهًا بسرعة محاصرة مصدر النيران ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلة لم تتجاوز العامين، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة، وتنفيذ عملية البريد لمنع تجدد النيران.

وتبين أن ربة منزل تركت أطفالها الثلاثة بمفردهم في المنزل، ما أسفر عن مصرع أصغرهم "طفلة عامين" في الوقت الذي أنقذت قوات الحماية المدنية طفلين من الموت.