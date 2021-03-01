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الإسكان: استكمال طبقة الأسفلت لازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة المنيا الجديدة

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الإسكان: استكمال طبقة الأسفلت لازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة المنيا الجديدة الإسكان: استكمال طبقة الأسفلت لازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة المنيا الجديدة

مصراوي Masrawy

02:20 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه جارٍ استكمال أعمال طبقة الأسفلت بمشروع تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة.

وأوضح عبدالعزيز، أن الطريق بطول ( ٦.٥ ) كيلو متر أمام منطقة الإسكان الإجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية، ويهدف المشروع إلي تحقيق السيولة المرورية والسير الآمن لرواد الطريق، وكذا رفع كفاءة البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستهدفة، مؤكداً دفع العمل بالموقع والمتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد والمواصفات المطلوبة.

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ أعمال المرافق (مياه - صرف - طرق - فرمة)، لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تسليم قطع الأراضي كاملة المرافق لحاجزيها، مؤكدا أن أي تلفيات بالمحاور والطرق سيتم إصلاحها فوراً، وكذا أي أعمال لتقاطعات الطرق تخص أعمال توصيل الشبكة الأرضية للغاز الطبيعي. ​

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