البرلمان يشكل لجنة لمراجعة الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الإشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدما أعلن رئيس المجلس عن تلقيه طلب من كل من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، بشأن عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين، لمناقشة الإشتراطات الجديدة للبناء

وكان رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء الأسبوع الماضى، مع هيئتى مكتبى لجنتي الإدارة المحلية والغسكان لمناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء.​