هل يمكن استخدام المحمول في الامتحان بدلا من التابلت؟ مسئول بالتعليم يجيب

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف الطالب، الذي يتعرض لأي مشكلة في التابلت الخاص به، أثناء الامتحان.

قال محسن عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حال حدوث مشكلة في التابلت الخاص بالطالب أثناء الامتحان، ستقوم المدرسة بتوفير له تابلت خاص، من أحد المعلمين لأداء الامتحان.

وشدد رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح باستخدام الموبايل في اللجنة أثناء الامتحان.​