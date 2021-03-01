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أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

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أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

مصراوي Masrawy

02:07 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية مُكبرة؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

كما نجحت الحملات في تنفيذ 144 حكم قضائي متنوع، وضبط 1272 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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