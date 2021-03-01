مصرع طفلة في حريق شقة سكنية بفيصل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها في حريق شقة سكنية بشارع فيصل، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة من عقار بجوار كوبري فيصل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء موجهًا بسرعة محاصرة مصدر النيران ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلة لم تتجاوز العامين، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة.