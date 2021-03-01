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إهمال الأم انتهى بكارثة.. مصرع طفلة وإنقاذ شقيقيها في حريق "شقة فيصل"

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إهمال الأم انتهى بكارثة.. مصرع طفلة وإنقاذ شقيقيها في حريق "شقة فيصل" إهمال الأم انتهى بكارثة.. مصرع طفلة وإنقاذ شقيقيها في حريق "شقة فيصل"

مصراوي Masrawy

02:05 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات والمعاينة عن ملابسات جديدة في مصرع طفلة إثر حريق شقة سكنية بشارع فيصل، اليوم الاثنين.

وتبين أن ربة منزل تركت أطفالها الثلاثة بمفردهم في المنزل، ما أسفر عن مصرع أصغرهم "طفلة عامين" في الوقت الذي أنقذت قوات الحماية المدنية طفلين من الموت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة من عقار بجوار كوبري فيصل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء موجهًا بسرعة محاصرة مصدر النيران ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلة لم تتجاوز العامين، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة.

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