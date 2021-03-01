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الداخلية تضبط 480 طربة حشيش بالإسكندرية

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الداخلية تضبط 480 طربة حشيش بالإسكندرية الداخلية تضبط 480 طربة حشيش بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:52 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط شخصين، بحوزتهما 480 طربة لمخدر الحشيش، أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة ثان العامرية.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط (شخصين -لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (480 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي –2 هاتف محمول)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة المضبوطة في عملية الترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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