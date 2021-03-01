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تُشكل خطراً على الصحة العامة.. ضبط شخص بحوزته 35 طن حمض كبريتيك

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تُشكل خطراً على الصحة العامة.. ضبط شخص بحوزته 35 طن حمض كبريتيك تُشكل خطراً على الصحة العامة.. ضبط شخص بحوزته 35 طن حمض كبريتيك

مصراوي Masrawy

01:49 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت شرطة بمديرية أمن المنوفية، (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، بحوزته (35 طن "حمض كبريتيك" بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 1,5 طن منظفات صناعية "حامض سلفونيك") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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