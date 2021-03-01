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: منتدى أسوان يسعى لتوثيق العلاقة وتحقيق التنمية بأفريقيا

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السيسي: منتدى أسوان يسعى لتوثيق العلاقة وتحقيق التنمية بأفريقيا : منتدى أسوان يسعى لتوثيق العلاقة وتحقيق التنمية بأفريقيا

مصراوي Masrawy

01:58 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الاثنين، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، منصة إفريقية تفاعلية تم تدشينها خلال رئاسة للاتحاد الأفريقي في عام 2019؛ للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون بين دول القارة والشركاء.

و فيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي في منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامين:

"السادة أصحاب الفخامة والسعادة.. رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.. السيدات والسادة، الحضور الكريم"

"يسعدني في مستهل كلمتي أن أرحب بكم جميعا في الدورة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الإفريقية التفاعلية التي دشناها معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في قارتنا وعلى تعزيز التعاون بين دولنا ومع شركائنا".

"لقد حالت الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نعاود اجتماعنا وجها لوجه في مدينة أسوان العام الماضي، إلا أن مصر حرصت علي عقد الدورة الثانية من المنتدى بشكل افتراضي للبناء علي قوة الدفع الذي ولدته الدورة الأولى وما حققته من نجاحات، وانطلاقا من إيمانها بأن الوقت الراهن هو الأمثل لنتدارس معا التحديات الجسيمة التي تواجه قارتنا لنناقش و نبحث أفضل السبل والآليات لدعم جهودنا المشتركة من أجل التعافي من الجائحة وإعادة البناء بشكل أفضل للعبور بقارتنا من تلك الأزمة إلى بر الأمان".

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