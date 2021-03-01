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موظف لكل 15 مواطنًا.. وكيل البرلمان ينتقد عدد موظفي الكبير

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موظف لكل 15 مواطنًا.. وكيل البرلمان ينتقد عدد موظفي مصر الكبير موظف لكل 15 مواطنًا.. وكيل البرلمان ينتقد عدد موظفي الكبير

مصراوي Masrawy

01:45 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعمل إصلاح شامل لمنظومة العمل في ، والاتجاه إلى ضرورة الإبداع وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

وأشار أبو العينين إلى أن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة إلى الموظفين، قائلًا: وهو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن مصر بها 2443 كيانًا، يحكمها 6،4 مليون شخص، مشيرًا إلى أن كل 15 شخصًا لهم موظف حكومي، وهذا الحجم كبير جدًّا مقارنة بدول العالم، مستشهدًا بدولة المغرب؛ كل 88 مواطنًا لهم موظف.

ولفت أبو العينين إلى أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلتنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، منوهًا بأن تعديل هذا القانون هو البداية.

وتابع وكيل البرلمان: فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج.

وأوضح أبو العينين أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي؛ من أجل زيادة الإنتاجية.

وطالب أبو العينين بأهمية إعادة التدريب والتأهيل لشؤون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية أن تكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة إلى العاملين بغض النظر عن المكان الذي يعملون فيه.

واستطرد وكيل مجلس النواب: "كل يوم بيجي لنا ناس بيطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات؛ مثل الكهرباء والبترول، نظرًا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات".

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