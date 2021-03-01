أخبار عاجلة

تراجع وفيات كورونا في بريطانيا41 % خلال أسبوع -
​​من الأحد حتى نهاية مارس.. تحرير الإقرارات الضريبية السنوية للمحامين بالنقابة العامة -
"الأوقاف": إنشاء مركز الدراسات والبحوث الوقفية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية -
إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية فض رابعة.. السبت -
لإجراء تحليل مخدرات.. النيابة: عرض السائق المتسبب في حادث "الكريمات" على الطب الشرعي -
لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات -
8 نصائح فعالة تساعدك على التخلص من الشعر المتشابك -
مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا -
وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام -
"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء": منتجات الأعلاف المسجلة في 2020 تبلغ 2686 منتجاً

Print
"الغذاء والدواء": منتجات الأعلاف المسجلة في 2020 تبلغ 2686 منتجاً "الغذاء والدواء": منتجات الأعلاف المسجلة في 2020 تبلغ 2686 منتجاً
مع اقتراب إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات غير المسجلة

سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء نمواً في عدد منتجات الأعلاف المسجلة لديها بواقع 2686 منتجاً خلال عام 2020م، مقارنةً بـ322 منتجاً سُجلت في عام 2019م، و97 منتجاً في 2018م، وذلك مع اقتراب العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لدى الهيئة.

وذكرت "الهيئة" أنه ابتداءً من تاريخ 20/ 9/ 1442هـ الموافق 2/ 5/ 2021م، ستبدأ العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية "غير المسجلة" لديها، وذلك وفقاً لنظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يتضمن تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة، مثل الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف المركّزة، والجاهزة، وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وأوضحت أن المنتجات العلفية "غير المسجلة" التي تحصل على إذن استيراد خلال هذه الفترة (ما قبل تطبيق قرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة)، سيتم إفادتها بإيقاف هذا الإجراء في التاريخ المحدد أعلاه.

وقد حقّقت الهيئة انخفاضاً في متوسط مدة تسجيل المنتجات العلفية بواقع 15 يوماً فقط، كما انخفضت عدد أذونات الاستيراد للمنتجات العلفية غير المسجلة في شهر يناير من العام الحالي إلى 140 إذناً، مقارنةً في الفترة المماثلة من عام 2020م التي بلغت 248.

جدير بالذكر أن الهيئة كثّفت خلال عام 2020م التواصل مع شركات ومصانع الأعلاف عبر القنوات الرسمية، ومساعدة الشركات التي تواجه صعوبة في إعداد بطاقة التعبئة لمنتجاتها، إذ تم عقد أكثر من 35 اجتماعاً و350 إجراء اتصالياً مع مسؤولي الشركات والمصانع والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد ورش عمل في كلٍ من الرياض والدمام وجدة لشرح آلية تسجيل منشآت الأعلاف ومنتجاتها، ومناقشة آليات العمل وشروط ومتطلبات الاستيراد والتصدير للأعلاف والإضافات العلفية.

وأعدت "الغذاء والدواء" عدداً من الأدلة تتضمن معلومات توضيحية حول تسجيل المنتجات العلفية حسب ما نُص عليه في المادة 12 من نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، ونماذج لبطاقات تعبئة المنتجات العلفية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية